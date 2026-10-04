बिलासपुर में पति बना हैवान, गर्भवती पत्नी पर लोहे की रॉड से किया हमला; गर्भ में बच्चे की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। चरित्र शंका को लेकर एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। महिला की हालत नाजुक होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।