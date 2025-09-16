सहेली की मां ने शराब पिलाकर कराया गंदा काम... घर से नाराज होकर भागी नाबालिग को देह व्यापार धकेला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। एक महीने पहले घर से भागी नाबालिग अपनी सहेली के घर आसरे के लिए पहुंची। वहां सहेली और उसकी मां शराब पिलाकर देह व्यापार कराने लगे। इधर नाबालिग के स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग का रायगढ़ से छुड़ा लिया। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी सहेली, सहेली की मां और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया है।

नाबालिग को शराब पिलाकर कराया गंदा काम सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि नाबालिग स्वजन से नाराज होकर आठ अगस्त को घर से भाग निकली। घर से निकलकर वह सहारे की तलाश में अपनी सहेली के घर लिंगियाडीह पहुंची। सहेली की मां कालिका तिवारी (32) ने उसे अपने घर में सहारा दिया। इसी बीच महिला ने देह व्यापार में शामिल विक्की भोजवानी (40) से संपर्क किया। महिला अपने घर में नाबालिग को शराब पिलाकर देह व्यापार कराने लगी। इसमें विक्की भोजवानी उनके लिए ग्राहक लाने लगा। नाबालिग के स्वजन ने उसके गायब होने की शिकायत सरकंडा थाने में की। इस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी।