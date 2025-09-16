मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रसव के दौरान आपरेशन थिएटर में बनाया वीडियो...सोशल मीडिया पर किया वायरल, मचा हड़कंप

    CG Crime: कोरबा जिले की महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस दौरान डाक्टरों की टीम और अस्पताल के कर्मचारी वहां मौजूद थे। महिला जब प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी तभी किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल (Viral Video) कर दिया।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 08:25:55 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 09:11:35 AM (IST)
    प्रसव के दौरान आपरेशन थिएटर में बनाया वीडियो...सोशल मीडिया पर किया वायरल, मचा हड़कंप
    CG Crime: प्रसव के दौरान आपरेशन थिएटर का वीडियो वायरल (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. प्रसव के दौरान पीड़िता का बनाया वीडियो
    2. आपरेशन थिएटर का Video Viral किया
    3. महिला के पति की शिकायत पर जांच जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अस्ताल में प्रसव के दौरान महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने इसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधन और SP कार्यालय में की है। इस पर मामले की जांच का जिम्मा गौरेला थाने काे सौंपा गया है। अब गौरेला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला

    जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डा देवेंद्र पैकरा ने बताया कि कोरबा जिले की महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस दौरान डाक्टरों की टीम और अस्पताल के कर्मचारी वहां मौजूद थे। महिला जब प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी तभी किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया।

    अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद महिला के पति को इसकी जानकारी हुई। महिला के पति ने पूरे मामले की शिकायत सिविल सर्जन से की। इसके बाद उन्होंने घटना की शिकायत एसपी कार्यालय में की है। इस मामले की जांच का जिम्मा गौरेला पुलिस को सौंपा गया है। गौरेला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध

    प्रसव पीड़ा में तड़प रही महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी कर्मचारियों से इस संबंध में पूछताछ की है। बताया जाता है कि जब वीडियो बनाया गया तब वहां पर अस्पताल के डाक्टर और कर्मचारी मौजूद थे।

    आशंका है कि अस्पताल के कर्मचारी ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस अब साइबर सेल के सहारे वीडियो वायरल करने वाले की जानकारी जुटा रही है। इसके आधार पर वीडियो बनाने और वायरल करने वाले की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- CG Religion Conversion: माझी जनजाति की बच्चियों को लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास, महिला के खिलाफ केस दर्ज

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.