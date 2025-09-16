प्रसव के दौरान आपरेशन थिएटर में बनाया वीडियो...सोशल मीडिया पर किया वायरल, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अस्ताल में प्रसव के दौरान महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने इसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधन और SP कार्यालय में की है। इस पर मामले की जांच का जिम्मा गौरेला थाने काे सौंपा गया है। अब गौरेला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डा देवेंद्र पैकरा ने बताया कि कोरबा जिले की महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस दौरान डाक्टरों की टीम और अस्पताल के कर्मचारी वहां मौजूद थे। महिला जब प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी तभी किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद महिला के पति को इसकी जानकारी हुई। महिला के पति ने पूरे मामले की शिकायत सिविल सर्जन से की। इसके बाद उन्होंने घटना की शिकायत एसपी कार्यालय में की है। इस मामले की जांच का जिम्मा गौरेला पुलिस को सौंपा गया है। गौरेला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
प्रसव पीड़ा में तड़प रही महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी कर्मचारियों से इस संबंध में पूछताछ की है। बताया जाता है कि जब वीडियो बनाया गया तब वहां पर अस्पताल के डाक्टर और कर्मचारी मौजूद थे।
आशंका है कि अस्पताल के कर्मचारी ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस अब साइबर सेल के सहारे वीडियो वायरल करने वाले की जानकारी जुटा रही है। इसके आधार पर वीडियो बनाने और वायरल करने वाले की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
