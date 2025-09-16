प्रसव के दौरान आपरेशन थिएटर में बनाया वीडियो...सोशल मीडिया पर किया वायरल, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अस्ताल में प्रसव के दौरान महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने इसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधन और SP कार्यालय में की है। इस पर मामले की जांच का जिम्मा गौरेला थाने काे सौंपा गया है। अब गौरेला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डा देवेंद्र पैकरा ने बताया कि कोरबा जिले की महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस दौरान डाक्टरों की टीम और अस्पताल के कर्मचारी वहां मौजूद थे। महिला जब प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी तभी किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया।