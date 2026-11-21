नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग वाली याचिका का निराकरण करते हुए उनके मामलों पर समिति से विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पूर्व में इसी तरह के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार समान स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी पात्रता के आधार पर शिकायतों का निराकरण किया जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें जिस तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे की पात्रता होगी, उसी तारीख से भुगतान किया जाएगा।

13 प्राध्यापकों ने मांगा था ग्रेड पे और बकाया याचिका में अभिषेक कुमार मिश्रा सहित 13 सहायक प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग की थी। याचिकाकर्ता प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत के महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षक भी शामिल हैं।