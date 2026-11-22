नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए जारी विभागीय आदेश के आधार पर शिक्षक से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस लेना गलत है। हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी हैं।

डीईओ ने 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश में प्रभारी प्राचार्य पद से किया था मुक्त मामला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जामथान स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से जुड़ा है। यहां प्रभारी प्राचार्य के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राजेश कुमार शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मूल पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में व्याख्याता के पद पर है।