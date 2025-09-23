बिलासपुर में आस्था पर चोट, मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा तोड़ी और हनुमान जी के नैन चुराए, जनता में भारी आक्रोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कड़ार में बदमाशों ने भगवान की संगमरमर से बनी प्रतिमा तोड़ दी। साथ ही हनुमान के चांदी के नैन चुरा लिए। इसकी जानकारी लगते ही श्रद्धालुओं में आक्रोश है। गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस इस मामले की तत्काल जांच कर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

प्रतिमा खंडित, चांदी के नैन भी गायब चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कड़ार में रहने वाले मनीष दुबे ने बताया कि गांव के बंधवा तालाब में भगवान गणेश का मंदिर स्थापित किया गया है। यहां पर भगवान की संगमरमर से बनी प्रतिमा का श्रद्धलु पूजा पाठ करते थे। साथ ही मंदिर परिसर में ही हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं ने भगवान को चांदी का नैन समर्पित किए थे। सोमवार को गांव के लोग जब पूजा के लिए पहुंचे तो भगवान गणेश प्रतिमा खंडित थी। टुकड़े जमीन पर पड़े थे। वहीं, हनुमान के चांदी के नैन भी गायब थे।