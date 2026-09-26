CG Weather: रायपुर से लेकर बिलासपुर तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अन्य जिलों में वज्रपात और मध्यम वर्षा की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दो दिन से लगातार हो रही झड़ी पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे ब्रेक लगा तो शहरवासियों को सूर्यदेव के दर्शन हुए। कुछ घंटों की धूप के बाद दोपहर तीन बजे से आसमान में फिर काले बादल मंडराने लगे। भू-अभिलेख शाखा के अनुसार पिछले 24 घंटे में बिलासपुर तहसील में 80.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। लगातार वर्षा के बाद अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 22.8 डिग्री रहा।

प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना शनिवार की सुबह वर्षा थमने के बाद शहर की दिनचर्या धीरे-धीरे सामान्य होती नजर आई। सुबह तक आसमान में छाए बादलों और रात की झमाझम वर्षा के बाद वातावरण में हल्की ठंडक रही। करीब 11 बजे वर्षा रुकने के बाद लोगों को कुछ समय के लिए धूप मिली। इससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य आवाजाही शुरू हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली। करीब तीन बजे आसमान में काले बादल छाने लगे और लोगों की नजरें फिर मौसम पर टिक गईं।