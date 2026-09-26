मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

CG Weather: रायपुर से लेकर बिलासपुर तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अन्य जिलों में वज्रपात और मध्यम वर्षा की चेतावनी

CG Weather 27th September: मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के स...और पढ़ें

By Dhirendra Kumar SinhaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 10:47:39 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 10:47:39 PM (IST)
CG Weather: रायपुर से लेकर बिलासपुर तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अन्य जिलों में वज्रपात और मध्यम वर्षा की चेतावनी
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का पूर्वानुमान।

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का पूर्वानुमान
  2. अगले 2 दिनों में घटेगी बारिश की तीव्रता
  3. सामान्य से 5.5 डिग्री गिरा दिन का पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दो दिन से लगातार हो रही झड़ी पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे ब्रेक लगा तो शहरवासियों को सूर्यदेव के दर्शन हुए। कुछ घंटों की धूप के बाद दोपहर तीन बजे से आसमान में फिर काले बादल मंडराने लगे। भू-अभिलेख शाखा के अनुसार पिछले 24 घंटे में बिलासपुर तहसील में 80.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। लगातार वर्षा के बाद अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 22.8 डिग्री रहा।

प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना

शनिवार की सुबह वर्षा थमने के बाद शहर की दिनचर्या धीरे-धीरे सामान्य होती नजर आई। सुबह तक आसमान में छाए बादलों और रात की झमाझम वर्षा के बाद वातावरण में हल्की ठंडक रही। करीब 11 बजे वर्षा रुकने के बाद लोगों को कुछ समय के लिए धूप मिली। इससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य आवाजाही शुरू हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली। करीब तीन बजे आसमान में काले बादल छाने लगे और लोगों की नजरें फिर मौसम पर टिक गईं।


बिलासपुर में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना है। अगले दो दिनों में वर्षा की तीव्रता और फैलाव में कमी आने की संभावना बताई गई है।

80.6 मिमी वर्षा यानी भारी वर्षा की श्रेणी

बिलासपुर तहसील में 24 घंटे में दर्ज 80.6 मिमी वर्षा मौसम विभाग के मानक के अनुसार भारी वर्षा की श्रेणी में आती है। मौसम विभाग ने 64.5 से 115.5 मिलीमीटर वर्षा को भारी तथा 115.6 से 204.4 मिलीमीटर को बहुत भारी वर्षा माना है। यानी शनिवार को दर्ज वर्षा सामान्य हल्की फुहार से काफी अधिक रही।

तखतपुर में सबसे ज्यादा, पचपेड़ी में कम

भू-अभिलेख शाखा की तहसीलवार सारणी में पिछले 24 घंटे में तखतपुर में 138.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो जिले में सबसे अधिक है। इसके बाद बेलगहना में 98.3 और बिलासपुर में 80.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पचपेड़ी में 41.5 मिमी, बोदरी में 37.2 और मस्तूरी में 37.1 मिमी वर्षा दर्ज हुई। यह आंकड़े तहसीलवार वर्षा का अलग चित्र सामने रखते हैं।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में E-KYC नहीं होने पर कटेगा राशन, हजारों कार्ड धारकों पर मंडरा रहा संकट, 3 दिन का मिला है अल्टीमेटम

जून से अब तक 1308 मिमी वर्षा

एक जून से 26 सितंबर तक बिलासपुर तहसील में कुल 1308.0 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है। जिले की तहसीलवार सारणी में सकरी में 1188.0, तखतपुर में 1167.8, बेलगहना में 1139.7 और रतनपुर में 1102.4 मिमी वर्षा दर्ज है। पचपेड़ी में यह आंकड़ा 855.1 मिमी है। इससे तहसीलों के बीच वर्षा के वितरण में अंतर भी सामने आता है।