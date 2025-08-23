मेरी खबरें
    CG ka Mausam: प्रदेश के सभी इलाकों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, शनिवार 23 अगस्त को सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।

    By Dhirendra Kumar Sinha
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:24:27 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:10:15 AM (IST)
    CG Weather Update: बिलासपुर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी की यह चेतावनी
    उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना

    1. प्रदेश में 23 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना
    2. उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर संभाग में हो सकती है भारी बारिश
    3. शुक्रवार को रायगढ़ जिले में हुई सर्वाधिक 90 मिमी बारिश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सभी संभागों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले े24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं बिलासपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी गई।

    मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले दो दिन तक वर्षा का दौर जारी रहेगा और उत्तर छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। बिलासपुर में भी इसका असर रहेगा। अच्छी वर्षा के संकेत है।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 23 घंटे में रायगढ़ जिले में सर्वाधिक बारिश हुई है। जिले में पिछले 24 घंटे में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दुर्ग जिले में दर्ज किया गया। दुर्ग जिले में सर्वाधिक तापमान 32 डिग्री से अधिक रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहा।

    न्यायधानी में दिनभर हुई बारिश

    न्यायधानी में शुक्रवार को दिनभर झड़ी जैसी स्थिति बनी रही। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। दिनभर रुक-रुक कर होती बूंदाबांदी और कभी तेज वर्षा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं। जिले में 24 घंटे के भीतर 255 मिली मीटर यानी 10 इंच वर्षा दर्ज किया गया। कई जगहों पर बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया।

    बरसात के साथ बिजली कटौती ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दीं। तोरवा, सरकंडा और तेलीपारा जैसे कई इलाकों में घंटों तक अंधेरा रहा। वहीं, इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ा। इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए तंज कसने शुरू कर दिए। मीम्स और वीडियो वायरल होते रहे।

    मौसम विभाग का अनुमान

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून द्रोणिका इस समय सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली है। वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण गंगेटिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय है। 25 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला और तेज होगा।

