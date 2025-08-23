CG Weather Update: बिलासपुर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी की यह चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सभी संभागों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले े24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं बिलासपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी गई।

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले दो दिन तक वर्षा का दौर जारी रहेगा और उत्तर छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। बिलासपुर में भी इसका असर रहेगा। अच्छी वर्षा के संकेत है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 23 घंटे में रायगढ़ जिले में सर्वाधिक बारिश हुई है। जिले में पिछले 24 घंटे में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दुर्ग जिले में दर्ज किया गया। दुर्ग जिले में सर्वाधिक तापमान 32 डिग्री से अधिक रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहा। न्यायधानी में दिनभर हुई बारिश न्यायधानी में शुक्रवार को दिनभर झड़ी जैसी स्थिति बनी रही। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। दिनभर रुक-रुक कर होती बूंदाबांदी और कभी तेज वर्षा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं। जिले में 24 घंटे के भीतर 255 मिली मीटर यानी 10 इंच वर्षा दर्ज किया गया। कई जगहों पर बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया।