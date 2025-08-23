मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आज होगी अच्छी बारिश, बाकी इलाकों में हल्की बौछारें

    Rain in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में आज 20 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवात बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश को प्रभावित कर सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 07:30:34 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 07:36:49 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी है रुक-रुककर बारिश का दौर। फाइल फोटो

    1. ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में मध्यम वर्षा के आसार, शेष क्षेत्रों में हल्की बारिश।
    2. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, चक्रवात का प्रभाव मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश पर पड़ेगा।
    3. मलाजखंड, मंडला, पचमढ़ी, श्योपुर, नरसिंहपुर और गुना में शुक्रवार को हुई अच्छी बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मानसून द्रोणिका भी उत्तर भारत की तरफ चली गई है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवात (MP Ka Muasam) बना हुआ है। इस कारण उत्तर प्रदेश से लगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश (Rain in MP) होने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

    मध्य प्रदेश के 20 जिलों अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आज अच्छी बारिश (MP Rain) के आसार हैं।

    यहां बना हुआ है चक्रवात

    मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी वीएस यादव के मुताबिक, मानसून द्रोणिका वर्तमान में सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र एवं उससे लगे बांग्लादेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।

    दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास भी हवा के ऊपरी भाग में भी एक चक्रवात मौजूद है। इसके अतिरिक्त 25 अगस्त को ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

    शुक्रवार को कहां कितनी बारिश

    शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मलाजखंड में 33, मंडला में 23, पचमढ़ी में 18, श्योपुर एवं नरसिंहपुर में 14, गुना में 10, दमोह एवं जबलपुर में नौ, टीकमगढ़ में आठ, उमरिया में सात, छिंदवाड़ा एवं रीवा में चार, भोपाल में तीन, बैतूल, रतलाम एवं सिवनी में दो, उज्जैन में एक मिलीमीटर बारिश हुई।

