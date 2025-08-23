MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आज होगी अच्छी बारिश, बाकी इलाकों में हल्की बौछारें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मानसून द्रोणिका भी उत्तर भारत की तरफ चली गई है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवात (MP Ka Muasam) बना हुआ है। इस कारण उत्तर प्रदेश से लगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश (Rain in MP) होने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

मध्य प्रदेश के 20 जिलों अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आज अच्छी बारिश (MP Rain) के आसार हैं। यहां बना हुआ है चक्रवात मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी वीएस यादव के मुताबिक, मानसून द्रोणिका वर्तमान में सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र एवं उससे लगे बांग्लादेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।