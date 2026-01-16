CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर से बढ़ी सर्दी, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम (CG Weather Update) ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। जहां लोग यह मान रहे थे कि दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ ठंड कमजोर पड़ रही है, वहीं अचानक चली ठंडी हवाओं ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्दी का असर अब भी बना हुआ है।

दिन में चली ठंडी हवाएं, लोग रहे गर्म कपड़ों में गुरुवार को बिलासपुर में मौसम (Bilaspur Mausam) असामान्य रहा। रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह संकेत मिला कि रात की ठंड में कुछ कमी आई है। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसका असर यह रहा कि दोपहर में भी लोग स्वेटर, जैकेट और शाल पहने नजर आए।

शीतलहर का आंशिक असर पश्चिम छत्तीसगढ़ तक मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में सक्रिय शीतलहर का आंशिक प्रभाव पश्चिम छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। इसी कारण बिलासपुर में धूप के बावजूद हवा में ठिठुरन बनी रही। बाजारों, स्कूलों और कार्यालयों में लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर देखने को मिला। स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील स्थिति मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में इस तरह का उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकता है। खासकर सुबह और दोपहर के बीच मौसम में तेजी से बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।