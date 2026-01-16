मेरी खबरें
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर से बढ़ी सर्दी, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी की चेतावनी

    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में सर्दी अभी विदा होने के मूड में नहीं दिख रही है। तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ठंडी हवाओं ने लोगों को फिर से गर् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:10:13 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:15:56 AM (IST)
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर से बढ़ी सर्दी, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी की चेतावनी
    बिलासपुर में बदला मौसम का मिजाज, दिन में भी ठंड का अहसास

    HighLights

    1. शीतलहर का पश्चिम छत्तीसगढ़ तक असर
    2. बिलासपुर में दिन में भी ठंडी हवाएं
    3. अंबिकापुर का तापमान 4.4 डिग्री

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम (CG Weather Update) ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। जहां लोग यह मान रहे थे कि दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ ठंड कमजोर पड़ रही है, वहीं अचानक चली ठंडी हवाओं ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्दी का असर अब भी बना हुआ है।

    दिन में चली ठंडी हवाएं, लोग रहे गर्म कपड़ों में

    गुरुवार को बिलासपुर में मौसम (Bilaspur Mausam) असामान्य रहा। रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह संकेत मिला कि रात की ठंड में कुछ कमी आई है। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसका असर यह रहा कि दोपहर में भी लोग स्वेटर, जैकेट और शाल पहने नजर आए।


    शीतलहर का आंशिक असर पश्चिम छत्तीसगढ़ तक

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में सक्रिय शीतलहर का आंशिक प्रभाव पश्चिम छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। इसी कारण बिलासपुर में धूप के बावजूद हवा में ठिठुरन बनी रही। बाजारों, स्कूलों और कार्यालयों में लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर देखने को मिला।

    स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील स्थिति

    मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में इस तरह का उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकता है। खासकर सुबह और दोपहर के बीच मौसम में तेजी से बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

    उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड

    उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया है। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार तीसरे दिन तापमान पांच डिग्री से नीचे रहा। बलरामपुर जिले में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री तक पहुंच गया, जहां कई स्थानों पर पाला पड़ने की सूचना है।

    आने वाले दिनों में राहत नहीं

    मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के कारण अगले दो से तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। आगामी सप्ताह में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड को और बढ़ा सकता है।

    प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    बिलासपुर: 13.8

    पेंड्रारोड: 10

    अंबिकापुर: 4.4

    रायपुर: 15.5

    जगदलपुर: 12.6

    तीन दिनों तक अंबिकापुर का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    13 जनवरी: 4.9

    14 जनवरी: 4.6

    15 जनवरी: 4.4

