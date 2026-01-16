CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर से बढ़ी सर्दी, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम (CG Weather Update) ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। जहां लोग यह मान रहे थे कि दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ ठंड कमजोर पड़ रही है, वहीं अचानक चली ठंडी हवाओं ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्दी का असर अब भी बना हुआ है।
गुरुवार को बिलासपुर में मौसम (Bilaspur Mausam) असामान्य रहा। रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह संकेत मिला कि रात की ठंड में कुछ कमी आई है। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसका असर यह रहा कि दोपहर में भी लोग स्वेटर, जैकेट और शाल पहने नजर आए।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में सक्रिय शीतलहर का आंशिक प्रभाव पश्चिम छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। इसी कारण बिलासपुर में धूप के बावजूद हवा में ठिठुरन बनी रही। बाजारों, स्कूलों और कार्यालयों में लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर देखने को मिला।
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में इस तरह का उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकता है। खासकर सुबह और दोपहर के बीच मौसम में तेजी से बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया है। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार तीसरे दिन तापमान पांच डिग्री से नीचे रहा। बलरामपुर जिले में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री तक पहुंच गया, जहां कई स्थानों पर पाला पड़ने की सूचना है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के कारण अगले दो से तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। आगामी सप्ताह में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड को और बढ़ा सकता है।
बिलासपुर: 13.8
पेंड्रारोड: 10
अंबिकापुर: 4.4
रायपुर: 15.5
जगदलपुर: 12.6
13 जनवरी: 4.9
14 जनवरी: 4.6
15 जनवरी: 4.4