CG Weather: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी

नई दुनिया, बिलासपुर। आने वाले सप्ताह में मौसम बदलते तेवर दिखा सकता है। मौसम विशेषज्ञ अब्दुल सिराज खान ने बताया कि 14 सितंबर से हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। मानसून द्रोणिका के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा।

विशेषज्ञों के अनुसार सप्ताह की शुरुआत हल्की वर्षा और बादलों से होगी, वहीं मध्य सप्ताह में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश के संकेत हैं। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि धान की फसल को नई ऊर्जा मिलेगी।