CG Weather: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी

नई दुनिया, बिलासपुर। आने वाले सप्ताह में मौसम बदलते तेवर दिखा सकता है। मौसम विशेषज्ञ अब्दुल सिराज खान ने बताया कि 14 सितंबर से हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। मानसून द्रोणिका के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा।
विशेषज्ञों के अनुसार सप्ताह की शुरुआत हल्की वर्षा और बादलों से होगी, वहीं मध्य सप्ताह में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश के संकेत हैं। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि धान की फसल को नई ऊर्जा मिलेगी।
हालांकि, उमस और गर्मी का असर भी जारी रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का मानना है कि बारिश का यह क्रम धान की बुवाई और रोपाई वाले किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। दूसरी ओर, शहरवासियों को बिजली कटौती और उमस से राहत की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बिलासपुर समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में झमाझम वर्षा की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा।
तिथि मौसम का पूर्वानुमान
14 सितंबर हल्की वर्षा की संभावना, बादल छाए रहेंगे
15 सितंबर उमस के साथ बूंदाबांदी
16 सितंबर दोपहर बाद गरज-चमक के साथ वर्षा
17 सितंबर झमाझम वर्षा, तापमान में गिरावट
18 सितंबर रुक-रुक कर तेज वर्षा, शाम को उमस
19 सितंबर बादलों के बीच हल्की वर्षा
20 सितंबर मौसम सामान्य, आसमान आंशिक रूप से साफ
