CGPSC घोटाला: पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 45 लाख की रिश्वत का है गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में बचाव पक्ष और सीबीआई (CBI) की ओर से लंबी बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय आदेश के लिए सुरक्षित रखा है। यह पूरा मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों से जुड़ा है।

45 लाख रुपये की रिश्वत का आरोप सीबीआई की जांच के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में प्रभाव का इस्तेमाल कर पसंदीदा अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल ने अपने बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित कराने के लिए कथित तौर पर 45 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।