छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविदा महिला डॉक्टर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का दिया आदेश, सेवा समाप्ति नोटिस निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा सहायक प्राध्यापक डॉ. निकिता श्रीवास्तव को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और नियमानुसार सभी लाभ देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने कहा कि संविदा सेवा जारी रहने के दौरान आवेदन करने पर केवल नियमित डाक्टर की नियुक्ति के आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता।

पीठ ने 14 अक्टूबर को दिए फैसले में एकल पीठ का आठ सितंबर 2026 का आदेश और कालेज प्रबंधन का छह अगस्त 2026 का सेवा समाप्ति नोटिस निरस्त कर दिया। निकिता की नियुक्ति 16 नवंबर 2022 को स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय मेडिकल कालेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में हुई थी।