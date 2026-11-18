नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छठ पूजा के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम नहीं हुई है। घर से त्योहार मनाकर लौटने और अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने चर्लपल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल ट्रेन के एक-एक फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया के यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

20 और 22 नवंबर को चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, चार प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव रेलवे प्रशासन के अनुसार फेरे में वृद्धि के बाद 07561 चर्लपल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल ट्रेन 20 नवंबर को चर्लपल्ली से रवाना होगी। इसी तरह 07562 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर को बरौनी से छूटेगी। इस ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चार प्रमुख स्टेशनों गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में दिया गया है।