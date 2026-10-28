दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जारी की चेतावनी, यात्रा से पहले जरूर जांच लें अपनी ट्रेन की स्थिति, रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को भारी से अति भारी वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की परिचालन स्थिति की जानकारी लेने और खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। बारिश के कारण सड़क यातायात प्रभावित होने और स्टेशनों पर फिसलन की आशंका को देखते हुए यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।