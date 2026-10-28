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बिलासपुर में रेलवे के बड़े अधिकारी पर FIR महिला कर्मी पर यौन संबंध बनाने का दबाव और धमकी देने का आरोप

पीड़िता ने रेल मंत्री, राज्य महिला आयोग और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसके बाद तोरवा पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 05:07:02 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 05:07:02 PM (IST)
बिलासपुर में रेलवे के बड़े अधिकारी पर FIR महिला कर्मी पर यौन संबंध बनाने का दबाव और धमकी देने का आरोप

HighLights

  1. बिलासपुर रेल मंडल के इलेक्ट्रिक इंजीनियर पर यौन उत्पीड़न का आरोप।
  2. प्लेसमेंट महिला कर्मी से अनैतिक दबाव व नौकरी की धमकी।
  3. तोरवा पुलिस ने दर्ज की FIR, महिला आयोग तक पहुंची शिकायत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल के कंस्ट्रक्शन विभाग में पदस्थ इलेक्ट्रिक इंजीनियर रुखमैया मीणा के खिलाफ महिला कर्मचारी ने यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने इससे पहले रेल मंत्री, राज्य महिला आयोग और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी।

शिकायत के मुताबिक, महिला प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग में काम करती है। उसका आरोप है कि विभाग में पदस्थ अधिकारी इलेक्ट्रिक इंजीनियर रुखमैया मीणा अपने पद का कथित दुरुपयोग कर उस पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था।


रेल मंत्री से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक गुहार

महिला ने विरोध किया तो उसे नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। इससे परेशान होकर महिला ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। महिला ने अपनी शिकायत में रेल मंत्री, राज्य महिला आयोग और सीएम हेल्पलाइन से कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिसिया कार्रवाई

शिकायत के बाद मामले को जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पास जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए थे। अब तोरवा पुलिस ने भी अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला—

प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत है महिला: पीड़िता बिलासपुर रेल मंडल के कंस्ट्रक्शन विभाग में एक निजी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सेवाएं दे रही है।

पद का दुरुपयोग व अनैतिक दबाव: महिला का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन विभाग में पदस्थ इलेक्ट्रिक इंजीनियर रुखमैया मीणा लगातार अपने शासकीय पद का कथित दुरुपयोग करते हुए उस पर अनैतिक/यौन संबंध बनाने के लिए मानसिक दबाव बना रहा था।

नौकरी से निकालने की धमकी: जब महिला ने अधिकारी की इन घटिया हरकतों और अनैतिक मांगों का पुरजोर विरोध किया, तो आरोपी इंजीनियर ने उसे प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी से हटवाने और करियर बर्बाद करने की सीधी धमकी दी।

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