बिलासपुर में रेलवे के बड़े अधिकारी पर FIR महिला कर्मी पर यौन संबंध बनाने का दबाव और धमकी देने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल के कंस्ट्रक्शन विभाग में पदस्थ इलेक्ट्रिक इंजीनियर रुखमैया मीणा के खिलाफ महिला कर्मचारी ने यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने इससे पहले रेल मंत्री, राज्य महिला आयोग और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी।

शिकायत के मुताबिक, महिला प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग में काम करती है। उसका आरोप है कि विभाग में पदस्थ अधिकारी इलेक्ट्रिक इंजीनियर रुखमैया मीणा अपने पद का कथित दुरुपयोग कर उस पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था।