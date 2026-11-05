छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला: रामगोपाल अग्रवाल और अरुणपति त्रिपाठी को हाई कोर्ट से जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज आबकारी घोटाला प्रकरण में राहत मिली है।

जबकि त्रिपाठी को आबकारी विभाग से जुड़ी कथित 172 करोड़ रुपये की मनपावर भुगतान अनियमितता के मामले में जमानत दी गई है। हालांकि, ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल की तत्काल जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। उनके खिलाफ दूसरे मामलों में जमानत की प्रक्रिया लंबित है।