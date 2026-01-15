मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कार्यक्रम की नए सिरे से घोषणा, 12 फरवरी को मतदान, 13 को मतगणना

    छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को रद करते हुए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की तिथिय ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 10:01:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 10:05:51 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कार्यक्रम की नए सिरे से घोषणा, 12 फरवरी को मतदान, 13 को मतगणना
    छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

    HighLights

    1. पूर्व की तिथियों को रद्द करने के पीछे कारण भी बताए गए हैं।
    2. कार्यक्रम घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं थी।
    3. विवादों के निपटारे के अपीलीय समिति का गठन नहीं हुआ था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नए सिरे से तिथि की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 12 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि चुनाव के लिए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है।

    छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को रद करते हुए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की तिथियों को रद्द करने के पीछे कारण भी बताए गए हैं। तब चुनाव कार्यक्रम घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं गई थी। इसके अलावा चुनाव के संबंध में विवादों के निपटारे के अपीलीय समिति का गठन नहीं किया जा सका था।


    CG हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरजिला तबादले से नहीं कम होगी वरिष्ठता, शिक्षकों को 'जूनियर' घोषित करना असंवैधानिक

    इस बार चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही अपीलीय समिति और चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जारी पत्र में यह भी बताया गया है कि चुनाव के संबंध में पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों को वापस ले लिया गया है। नए दिशा निर्देश और नई तिथियों के अनुसार चुनाव कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा।

    पूर्व चुनाव कार्यक्रम के परिपालन में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ अमानत राशि जमा कियें हैं उसे आगामी चुनाव में उसी पद पर प्रत्याशी होने की स्थिति में समायोजित मानी जाएगी अर्थात उन्हें पृथक से राशि जमा नहीं करना पड़ेगा ।

    ये है संशोधित चुनाव कार्यक्रम

    • घोषणा पत्र जमा करने की तिथि- 16 से 20 जनवरी तक।

    • प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन- 21 जनवरी

    • दावा आपत्ति की अंतिम तिथि- 22 से 23 जनवरी

    • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 27 जनवरी

    • नामांकन पत्र वितरण एवं जमा करने की अंतिम की तिथि- 28 से 30 जनवरी तक

    • नामांकन पत्रों की जांच- 31 जनवरी

    • उम्मीदवारों के प्रारंभिक सूची का प्रकाशन- तीन फरवरी

    • उम्मीदवारों का नाम वापसी- चार से पांच फरवरी तक

    • प्रत्याशियों के अंतिम सूची का प्रकाशन- छह फरवरी

    • मतदान तिथि व समय- 12 फरवरी सुबह 10:30 से शाम 05:00 बजे तक

    • मतगणना तिथि- 13 फरवरी

    • विजयी प्रत्याशियों का प्रमाण पत्र वितरण- 16 फरवरी शाम 04 बजे

    ये कराएंगे चुनाव, मजूमदार मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए

    अनूप मजूमदार अधिवक्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं बीएन नन्दे अधिवक्ता तथा शिशिर दीक्षित अधिवक्ता को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.