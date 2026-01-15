नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नए सिरे से तिथि की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 12 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि चुनाव के लिए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को रद करते हुए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की तिथियों को रद्द करने के पीछे कारण भी बताए गए हैं। तब चुनाव कार्यक्रम घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं गई थी। इसके अलावा चुनाव के संबंध में विवादों के निपटारे के अपीलीय समिति का गठन नहीं किया जा सका था।
इस बार चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही अपीलीय समिति और चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जारी पत्र में यह भी बताया गया है कि चुनाव के संबंध में पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों को वापस ले लिया गया है। नए दिशा निर्देश और नई तिथियों के अनुसार चुनाव कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा।
पूर्व चुनाव कार्यक्रम के परिपालन में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ अमानत राशि जमा कियें हैं उसे आगामी चुनाव में उसी पद पर प्रत्याशी होने की स्थिति में समायोजित मानी जाएगी अर्थात उन्हें पृथक से राशि जमा नहीं करना पड़ेगा ।
अनूप मजूमदार अधिवक्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं बीएन नन्दे अधिवक्ता तथा शिशिर दीक्षित अधिवक्ता को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।