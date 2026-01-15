नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नए सिरे से तिथि की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 12 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि चुनाव के लिए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को रद करते हुए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की तिथियों को रद्द करने के पीछे कारण भी बताए गए हैं। तब चुनाव कार्यक्रम घोषणा के पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं गई थी। इसके अलावा चुनाव के संबंध में विवादों के निपटारे के अपीलीय समिति का गठन नहीं किया जा सका था।