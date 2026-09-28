फेसबुक से दोस्ती के बाद 82 लाख की ठगी, भाजपा में बड़ा पद दिलाने की साजिश रचने वाली महिला मनेंद्रगढ़ से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सरकंडा के युवक को भाजपा युवा मोर्चा में बड़ा पद दिलाने का झांसा देकर 82. 63 लाख रुपए की ठगी करने वाली शातिर महिला को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित महिला निखत परवीन साबरी को मनेंद्रगढ़ के खोंगापानी से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया।

सरकंडा के श्री विहार निवासी पीड़ित चेतन आनंद दुबे की फेसबुक के जरिए निखत परवीन से पुरानी जान पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपित महिला ने खुद को भाजपा से जुड़ा बताकर बड़े नेताओं से जान-पहचान बताई थी। शुरुआत में एक जमीन विवाद सुलझाने में मदद कर उसने चेतन का भरोसा जीत लिया।