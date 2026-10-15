बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को जमीन पर पटककर पीटा, जुर्म दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्हाटी नालापारा में घरेलू विवाद को लेकर पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल 27 वर्षीय महिला को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की मां की शिकायत पर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

सीपत थाना क्षेत्र के मुड़पार भाठापारा निवासी सतरुपा डहरिया (45) खेती-किसानी करती हैं। उनकी बेटी सायनी रात्रे की शादी ग्राम चिल्हाटी नालापारा निवासी आदित्य रात्रे से हुई है। सतरुपा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनका दामाद घरेलू बातों को लेकर बेटी से आए दिन विवाद और मारपीट करता था। बेटी का घर बसा रहे, इस उम्मीद में परिवार के लोग दोनों को समझाते रहे, लेकिन इसके बावजूद मारपीट बंद नहीं हुई।