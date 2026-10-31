आत्महत्या के मामले में DSP अनामिका जैन के खिलाफ विभागीय जांच पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में महिला की आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपित पुलिस उप अधीक्षक अनामिका जैन के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में हाई कोर्ट ने सीमित राहत दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मुकदमे में जिन गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं, उनकी गवाही विभागीय जांच में तब तक नहीं कराई जाएगी, जब तक उन गवाहों के बयान संबंधित आपराधिक न्यायालय में दर्ज नहीं हो जाते। इसके बाद विभागीय जांच नियमानुसार आगे बढ़ सकेगी।मामला 17-18 जुलाई 2020 को दुर्ग जिले में मुतिका सोनी की मृत्यु से जुड़ा है।

इस संबंध में पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 199/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

विभागीय आरोप के अनुसार, 17 जुलाई 2020 की रात करीब आठ बजे अनामिका जैन एक अन्य महिला के साथ मुतिका सोनी के घर गई थीं। वहां कथित रूप से गाली-गलौज, अपमान और मानसिक प्रताड़ना की गई, जिससे उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। डीएसपी की दलील- पहले गवाही हुई तो बचाव प्रभावित हो सकता है अनामिका जैन की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमे में आरोपों का आधार, घटनाक्रम और गवाह काफी हद तक समान हैं। यदि विभागीय जांच में साझा गवाहों के बयान पहले दर्ज हो गए तो उन्हें अपना बचाव समय से पहले उजागर करना पड़ सकता है।