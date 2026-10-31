छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 120 करोड़ का एजुकेशन हब और 50 ई-बसों की सौगात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर को पुलिस मैदान में आयोजित होने वाले राज्योत्सव में नगर निगम बिलासपुर की तीन प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसके लिए निगम की ओर से तीन स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें शहर में विकसित किए जा रहे एजुकेशन हब, पीएम ई-बस सेवा और पीएम स्वनिधि योजना की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इन स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को चल रहे निर्माण कार्यों, सुविधाओं और योजनाओं से हुए लाभ की जानकारी मिलेगी।

एजुकेशन हब में नालंदा परिसर और अकादमिक ब्लॉक मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में करीब 5.30 हेक्टेयर शासकीय जमीन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन हब विकसित करने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कम लागत पर लाइब्रेरी, कोचिंग, प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ देने की योजना है।

मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में करीब 5.30 हेक्टेयर शासकीय जमीन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन हब विकसित करने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कम लागत पर लाइब्रेरी, कोचिंग, प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ देने की योजना है। परियोजना में 500 सीटर नालंदा परिसर लाइब्रेरी, तीन अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास, कैफेटेरिया और हरित क्षेत्र सहित अन्य सुविधाएं प्रस्तावित हैं। फिलहाल करीब 26.42 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। इनमें 11.42 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर और 15 करोड़ रुपये की लागत से दो अकादमिक ब्लॉक का निर्माण शामिल है। नालंदा परिसर में सार्वजनिक और डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लर्निंग जोन तथा रीडिंग हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।