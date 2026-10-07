छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शासकीय आयुर्वेद औषधालयों के फार्मासिस्टों को मिला 2006 से 2400 ग्रेड पे का लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के शासकीय आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत पांच फार्मासिस्टों को वेतनमान में ग्रेड पे 2400 का लाभ एक अप्रैल 2006 से मिलेगा। हाई कोर्ट ने पांचों कर्मचारियों की याचिका को पहले दिए गए समान फैसले के आधार पर मंजूर कर लिया है। जस्टिस बिब्हू दत्ता गुरु ने कहा कि इस मामले के तथ्य और कानूनी सवाल पहले ही तय हो चुके हैं, इसलिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के रावन और दामखेड़ा तथा कोंडागांव जिले के बोरगांव, शामुर और रंधना स्थित शासकीय आयुर्वेद औषधालयों में पदस्थ देवलाल चेलक, प्रमोद कुमार देवांगन, सुनील कुमार गायकवाड़, महेश कुमार साहू और मनोज कुमार प्रधान ने याचिका दायर की थी।