मरने के बाद मिला इंसाफ: स्टांप घोटाले में फंसे सब-रजिस्ट्रार आरके नेताम को हाईकोर्ट ने किया बरी, 7 साल की सजा रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन की बिक्री के पंजीयन में शासन को स्टांप शुल्क का नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराए गए तत्कालीन दुर्ग सब-रजिस्ट्रार आरके नेताम को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

अपील लंबित रहने के दौरान 23 जुलाई 2022 को नेताम की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता नेताम को अपील जारी रखने की अनुमति दी गई थी। मामला 2006 में सामने आया था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत कर आरोप लगाया था कि उनकी बहन आशा लता उर्फ आशा रानी की दुर्ग के पुलगांव में करीब 27.3 एकड़ जमीन थी। आरोप था कि निर्मला देवी अग्रवाल ने अमेरिका में तैयार कथित मुख्तारनामा के आधार पर जमीन की अलग-अलग बिक्री विलेख कराईं। तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार आरके नेताम पर आरोप था कि आवश्यक स्टांप शुल्क जमा नहीं होने के बावजूद उन्होंने इन दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया। इससे शासन को 6,08,115 रुपये के स्टांप शुल्क का नुकसान होने का आरोप लगाया गया।