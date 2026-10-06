आज ही बनी है चीतल की सब्जी... बिलासपुर में मासूम की बात ने खोला शिकार का राज, कड़ाही में पक रहा था मांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: चीतल के शिकार के बाद उसके मांस को गांव के कई घरों में बांटने की शिकायत पर वन विभाग की टीम मंजूरीपहरी पहुंची। मौके पर कुत्ते के काटने से मृत दूसरे चीतल का पोस्टमार्टम चल रहा था और ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। इसी दौरान टीम ने एक बालक से चीतल के बारे में पूछताछ की। बालक ने बताया कि गांव में हिरण अक्सर आते हैं और उनके मांस की सब्जी भी बनती है।

जब टीम ने पूछा कि क्या उसने कभी खाया है, तो बालक का जवाब था—“आज ही घर में इसकी सब्जी बनी है।” इसके बाद टीम बालक को लेकर उसके घर पहुंची, जहां कढ़ाई में चीतल का मांस पका हुआ मिला। पूछताछ में एक और ग्रामीण का नाम सामने आया। वन विभाग ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।