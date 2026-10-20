आदिवासी जमीन के सौदे में 10 लाख की ठगी, फर्जी अनुबंध करने वाला शातिर कारोबारी सिविल लाइन पुलिस के हत्थे चढ़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: आदिवासी जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन कारोबारी प्रफुल्ल झा ने दूसरे की जमीन को अपने से अनुबंधित बताकर सौदा किया और एडवांस के रूप में रकम ले ली।

सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर अपराध दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दयालबंद निवासी विशालचंद्र केसरी ने भारतीय नगर निवासी प्रफुल्ल झा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को जमीन का सौदा 70 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से तय हुआ था। इसके लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे।