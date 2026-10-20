बिलासपुर में जूनियर की दबंगई, वाट्सएप चैट पर हुआ विवाद, युवती की फोटो मांगने पर कॉलेज छात्र की पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: युवती के फोटो और वीडियो को लेकर वाट्सएप पर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि कालेज के एक छात्र ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक के घर के पास पहुंचकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खैरागढ़ में रहने वाला श्रेयांश अग्रवाल (21) वर्तमान में सरकंडा क्षेत्र की सोनगंगा कालोनी में किराये के मकान में रहता है। उसने शिकायत में बताया कि उसकी महिला दोस्त ने अपने मोबाइल से कालेज के जूनियर प्रियांश यादव को फोटो और वीडियो मांगने के लिए वाट्सएप पर मैसेज किया था। इस दौरान प्रियांश कथित तौर पर युवती से अनुचित तरीके से बात करने लगा।