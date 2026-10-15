मृत बहन की पहचान अपनाकर जमीन का दावा करना पड़ा महंगा, क्या 75 साल की महिला को जाना होगा जेल?

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बालोद जिले में राजस्व प्रकरण के दौरान मृत बहन के नाम पर खुद को पेश कर जमीन में हिस्सा मांगने के मामले में दोषी ठहराई गई 75 वर्षीय गणेशिया बाई की दोषसिद्धि हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। हालांकि, घटना के करीब 35 साल बीतने और महिला की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उसकी सजा पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दी।

जस्टिस सुधीर कुमार ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि महिला को अब जेल जाने की जरूरत नहीं है। वह पहले ही कुल 16 दिन जेल में रह चुकी है। अभियोजन के अनुसार, गणेशिया बाई ने अपनी मां सुखबती की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में नामांतरण और बंटवारे का दावा किया था। आरोप था कि वर्ष 1991-92 में नायब तहसीलदार, दौंडीलोहारा के समक्ष राजस्व प्रकरण की सुनवाई के दौरान उसने खुद को अपनी मृत बहन राधा बाई बताया, जबकि राधा बाई की जन्म के करीब 15 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी।