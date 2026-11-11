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बिलासपुर के बाम्बे आवास में बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज

बिलासपुर के बाम्बे आवास में शराब के पैसे मांगने और बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने क्रास केस दर्ज किया है।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 10:56:08 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 10:56:08 PM (IST)
बिलासपुर के बाम्बे आवास में बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज
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HighLights

  1. बिलासपुर के बाम्बे आवास में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट।
  2. एक पक्ष ने शराब के ₹2,000 मांगने, दूसरे ने मारपीट का आरोप लगाया।
  3. कोनी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज किया केस।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोनी थाना क्षेत्र के बाम्बे आवास में बेटे को परेशान करने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कोनी के बाम्बे आवास निवासी अमित छाबड़ा (43) ने शिकायत में बताया कि 10 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे वह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसी ब्लाक में रहने वाला लेखराम कश्यप पहुंचा। उसने अपने बेटे प्रकाश को परेशान करने की बात कहते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।


विरोध करने पर लेखराम ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ, थप्पड़ और डंडे से मारपीट की। इससे अमित के दाहिने पैर, पीठ और कमर में चोट आई। घटना के गवाह पुष्कर छाबड़ा और ओम जायसवाल हैं।

वहीं, प्रकाश कश्यप (28) ने शिकायत में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह घर के पास बैठा था। तभी अमित छाबड़ा, पुष्कर छाबड़ा और राकेश यादव पहुंचे। उन्होंने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर तीनों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इससे उसके कान और कंधे में चोट आई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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