बलिदानी स्मारक पर कब्जा हटाने पर भिड़ंत, मूर्ति हटाने को लेकर व्यापारी-अमले में झूमाझटकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता रविवार को भी बेजाकब्जाधारियों के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय रहा। देवकीनंदन चौक से शनिचारी बाजार और गांधी चौक तक सघन अभियान चलाकर एक ट्राली सामान जब्त किया। पुराना बस स्टैंड स्थित बलिदानी स्मारक के पास कब्जा हटाने पहुंची टीम का मूर्ति हटाने को लेकर दुकानदारों से विवाद हो गया, जिससे गहमागहमी का महौल बना रहा।

त्योहारी सीजन में सुगम यातायात के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस का संयुक्त दस्ता लगातार दूसरे दिन सड़कों पर तरह मुस्तैद रहा। रविवार सुबह अमला देवकीनंदन चौक से अभियान शुरू करते हुए शनिचरी बाजार और गांधी चौक पहुंचा। मुख्य मार्ग पर दुकानदारों द्वारा फैलाए गए लोहे के रैक व अन्य सामान को तत्काल जब्त कर एक बड़ी ट्राली में भरकर निगम मुख्यालय भेजा गया।

कार्रवाई के दौरान विवाद तब खड़ा हुआ जब अमला पुराना बस स्टैंड स्थित बलिदानी स्मारक के पास पसरे अवैध कब्जों को हटाने पहुंचा। वहां एक दुकानदार ने बलिदानी स्मारक के पास मूर्तियों लगा दुकान सजा रखी है। अमले ने सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए मूर्ति और सामग्री को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, तो दुकानदार भड़क गया। देखते ही देखते अमले और व्यापारी के बीच तीखी नोकझोंक व झूमाझटकी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति नियंत्रित की। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थलों व स्मारकों पर अवैध कब्जा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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चौडी सड़क को किया संकरा