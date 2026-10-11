बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टे का सिंडिकेट बेनकाब, मोबाइल लिंक से चल रहा था कैसीनो, एक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मंगला के आजाद चौक के आगे पटवारी तालाब स्थित राधा-कृष्ण मंदिर के पास आनलाइन सट्टा खिलाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित के कब्जे से दो मोबाइल, एक हजार रुपये नकद और आनलाइन कैसीनो गेम के स्क्रीनशाट जब्त किए हैं। आरोपित और उसके साथियों के खिलाफ जुआ एक्ट और संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की गई है।

एसीसीयू की टीम को नौ अक्टूबर की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिनोचा कालोनी में रहने वाली दीपक इदनानी(28) राधा-कृष्ण मंदिर के पास मोबाइल के माध्यम से आनलाइन सट्टा खिला रहा है। इस पर सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू की टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां दीपक मोबाइल के जरिए आनलाइन आल पैनल कैसीनो गेम में सट्टा खिलाते मिला।