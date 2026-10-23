छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेनों के जनरल कोचों में भी चमकेगी सफाई, AI तकनीक से होगी निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: ट्रेनों में यात्रा के दौरान अब सामान्य कोचों में भी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ‘बेटर आन-बोर्ड सर्विसेज’ नीति लागू करना शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों को शामिल किया गया है। सफाई व्यवस्था की निगरानी एआई तकनीक से होगी।

रेल मंत्रालय के ‘52 सप्ताह में 52 सुधार’ परिवर्तन एजेंडे के तहत शुरू हुई इस पहल में बिलासपुर और रायपुर मंडल की लंबी दूरी की ट्रेनों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें ट्रेन संख्या 18237/18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (बिलासपुर–अमृतसर–बिलासपुर), ट्रेन संख्या 20847/20848 हमसफर एक्सप्रेस (दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन–दुर्ग) और ट्रेन संख्या 12549/12550 सुपरफास्ट एक्सप्रेस (दुर्ग–एमसीटीएम उधमपुर–दुर्ग) शामिल हैं।