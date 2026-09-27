बिलासपुर निगम की संपदा शाखा में लिपिक का 'साम्राज्य' खुद को समझता था अफसर, ACB की बड़ी रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर नगर निगम की संपदा शाखा वर्षों से लिपिक लक्ष्मीकांत कोका की तानाशाही और मनमानी वसूली का सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। बीडीए काल से उसी मलाईदार सीट पर लगातार जमे रहने के कारण उक्त सहायक ग्रेड-3 कर्मी के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि वह खुद को विभाग प्रमुख से कम नहीं समझता था।

बिना उसकी सहमति के कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। बिलासपुर विकास प्राधिकरण के दौरान लक्ष्मीकांत कोका की नियुक्ति संपदा शाखा में हुई थी, तब से वह यहीं जमा हुआ था। संपदा शाखा सीधे तौर पर लीज नवीनीकरण, दुकान आवंटन, नाम ट्रांसफर और सरकारी जमीनों के नामांतरण जैसे मलाईदार मामलों से जुड़ी है।

कुछ कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लिपिक ने दशकों तक एक ही सीट पर काबिज रहने के चलते वसूली का पूरा सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। आम नागरिक हों या बड़े कारोबारी, महीनों चक्कर काटने के बाद भी काम तभी होता था जब तय नजराना चढ़ाया जाए। यदि किसी ने आपत्ति जताई, तो उसकी वैध फाइल में तकनीकी पेंच फंसा दिए जाते थे। इस मनमानी पर तब विराम लगा जब राजकिशोर नगर निवासी अजीत शुक्ला से लीज नवीनीकरण के एवज में मांगी गई 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी की इस सख्त कार्रवाई और धारा 7 पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है।