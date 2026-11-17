नईदुनिया न्यूज,बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर बयानों का दौर तेज हो गया है। बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके नेताओं को 'फ्यूज बल्ब' की संज्ञा दी है। सीएम के इस बयान के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखा पलटवार किया है, जिससे दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री साय का बयान: 'कांग्रेस नेताओं की बातों में कोई वजन नहीं बचा' बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लगातार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस के नेता पूरी तरह बौखला चुके हैं। फ्यूज बल्ब की उपमा: सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस नेता अब 'फ्यूज बल्ब' की तरह हो चुके हैं, जिनकी बातों में अब कोई वजन या रोशनी नहीं बची है। नक्सलवाद पर वार: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल में कभी नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने या लड़ने का साहस नहीं दिखाया, उन्हें आज प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया करने वाले हमारे वीर जवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए।

डबल इंजन सरकार की सफलता: उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व साहस दिखाया है, जिसके चलते नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। जनता भी अब हिंसा से तंग आकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहती है। भूपेश बघेल का तीखा पलटवार मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, "मुख्यमंत्री इतने बड़े हो गए हैं कि अब प्रधानमंत्री को भी आशीर्वाद देने लगे हैं। लगता है वे रात में कुछ लेते हैं, सूखा नशा करते हैं। कभी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो कभी किसी अन्य पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं।" पूर्व सीएम के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में और हलचल पैदा कर दी है।