छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भारी पड़ी, आबकारी कमिश्नर और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद करीब नौ माह तक आदेश का पालन नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने पूछा है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए दोनों अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। अधिकारियों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।