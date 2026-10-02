बीजापुर में CAF जवान की मौत..आत्महत्या पर भरोसा नहीं, भड़का पूरा गांव चक्काजाम, SIT जांच की मांग

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: बीजापुर के रोड ओपनिंग कैंप सेंड्रा में ड्यूटी के दौरान सीने में गोली लगने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक बिजेंद्र ठाकुर (42) की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर शुक्रवार को उनके गृहग्राम देवनगर में आक्रोश भड़क उठा। बटालियन के जवान जब दो दिन बाद बिजेंद्र का शव लेकर गांव पहुंचे तो स्वजनों और ग्रामीणों ने मौत को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया। जवान की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई गई और शव को कृष्णपुर-तारा मार्ग पर रखकर करीब पांच घंटे तक चक्काजाम किया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

सूरजपुर जिले के देवनगर निवासी बिजेंद्र ठाकुर पिता लालजी ठाकुर छठवीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में उनकी ड्यूटी बीजापुर जिले के रोड ओपनिंग कैंप सेंड्रा में लगी थी। स्वजनों के अनुसार वह करीब पखवाड़े भर पहले ही अवकाश समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे।

बुधवार तड़के तीन से सुबह छह बजे तक उनकी रोड ओपनिंग कैंप में ड्यूटी थी। ड्यूटी समाप्त होने के बाद पहुंचे जवान ने बिजेंद्र को कैंप में मृत अवस्था में पड़ा देखा। उनके सीने में गोली लगी थी। घटना की सूचना तत्काल अधिकारियों को दी गई। इसके बाद स्वजनों को बिजेंद्र द्वारा गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि स्वजन घटना की परिस्थितियों और मिली जानकारी को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि घटना के पहले दिन रात में बिजेंद्र ने अपनी पत्नी से सामान्य रूप से पारिवारिक बातचीत की थी। ऐसे में अचानक आत्महत्या करने की बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही है। स्वजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत की वास्तविक वजह सामने लाने और हत्या की आशंका की जांच की मांग की।