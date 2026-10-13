बिलासपुर में स्कूल के सामने धू-धू कर जली क्रेटा कार, बच्चों को लेने पहुंचे थे पिता, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेलवे क्षेत्र में सोमवार सुबह डीआरएम कार्यालय के पास लिटिल वाणी स्कूल के सामने खड़ी एक क्रेटा कार में अचानक आग लग गई। कार मालिक मनीष गोयल अपने बच्चों को स्कूल से लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में बदल गया और पूरी कार आग की चपेट में आ गई। कुछ ही देर में गाड़ी जलकर खाक हो गई।

तोरवा क्षेत्र में रहने वाले मनीष गोयल सोमवार सुबह अपने बच्चों को लेने के लिए लिटिल वाणी स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने अपनी क्रेटा कार स्कूल के सामने खड़ी की थी। इसी दौरान अचानक कार के बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में धुआं उठता देख आसपास मौजूद लोगों का ध्यान कार की ओर गया, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता, लपटें तेजी से फैलने लगीं।