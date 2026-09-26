दफ्तरों से नहीं, अब चौपाल से तय होगा 486 गांवों का विकास, बिलासपुर में ग्रामीण स्वयं तय करेंगे अपने गांव का खाका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले की 486 ग्राम पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में विकसित भारत जी राम जी के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। इसमें ग्रामीण स्वयं भागीदारी निभाकर अपने गांव की मूलभूत प्राथमिकताओं और विकास का खाका खींचेंगे।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगी व्यापक कार्ययोजना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को गति देने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही है। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर भावी विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने हेतु यह विशेष पहल की गई है। इसके तहत 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित आधारभूत आंकड़े, स्थानीय मानचित्र और निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।