    बिलासपुर में मतांतरण का 'गंदा' खेल... 200 लोगों का हो रहा था कन्वर्जन, पुलिस ने मारी रेड, 7 गिरफ्तार

    Conversion: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किया जा रहा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदूवादी संगठन के सदस्यों पर पथराव कर दिया गया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 08:39:10 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 08:39:10 PM (IST)
    बिलासपुर में मतांतरण का 'गंदा' खेल... 200 लोगों का हो रहा था कन्वर्जन, पुलिस ने मारी रेड, 7 गिरफ्तार
    बिलासपुर में मतांतरण का 'गंदा' खेल

    1. प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण, पुलिस पर हमला
    2. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की घटना
    3. सात आरोपित हिरासत में लिए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किया जा रहा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदूवादी संगठन के सदस्यों पर पथराव कर दिया गया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 192, 296, 115(2), 132, 121 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सात लोगों को हिरासत में लिया है।

    मौजूद थे 150 से 200 लोग

    नवाडीह चौक के पास रहने वाले बरन वर्मा ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह सूचना मिली थी कि नवाडीह स्थित तिवारी प्लाट में प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का मतांतरण कराया जा रहा है। इस पर वे हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर 150 से 200 के करीब हिंदू महिलाएं-पुरुष और बच्चे मौजूद थे।

    वहां बांटने के लिए भारी मात्रा में बाइबिल और वहां आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। वर्मा अपने साथियों के साथ गेट पर खड़े होकर पास्टर और प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। इस पर वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। इसे देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर आयोजनकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया।

    पथराव में चोटिल हुए पुलिस के जवान

    पथराव में पुलिस के जवानों को भी चोटें आईं। मौके पर मौजूद जवानों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को बाहर निकला गया। शिकायत पर पुलिस ने विजय सहिस, राजू साहू, गीताराम साहू, देवेंद्र यादव, गौतम साहू, राहुल राज और कमलेश सोनवानी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर हिरासत में लिया है।

