बिलासपुर में मतांतरण का 'गंदा' खेल... 200 लोगों का हो रहा था कन्वर्जन, पुलिस ने मारी रेड, 7 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किया जा रहा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदूवादी संगठन के सदस्यों पर पथराव कर दिया गया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 192, 296, 115(2), 132, 121 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सात लोगों को हिरासत में लिया है।

मौजूद थे 150 से 200 लोग नवाडीह चौक के पास रहने वाले बरन वर्मा ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह सूचना मिली थी कि नवाडीह स्थित तिवारी प्लाट में प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का मतांतरण कराया जा रहा है। इस पर वे हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर 150 से 200 के करीब हिंदू महिलाएं-पुरुष और बच्चे मौजूद थे।