बिलासपुर में मतांतरण का 'गंदा' खेल... 200 लोगों का हो रहा था कन्वर्जन, पुलिस ने मारी रेड, 7 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किया जा रहा था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदूवादी संगठन के सदस्यों पर पथराव कर दिया गया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 192, 296, 115(2), 132, 121 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सात लोगों को हिरासत में लिया है।
नवाडीह चौक के पास रहने वाले बरन वर्मा ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह सूचना मिली थी कि नवाडीह स्थित तिवारी प्लाट में प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का मतांतरण कराया जा रहा है। इस पर वे हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर 150 से 200 के करीब हिंदू महिलाएं-पुरुष और बच्चे मौजूद थे।
वहां बांटने के लिए भारी मात्रा में बाइबिल और वहां आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। वर्मा अपने साथियों के साथ गेट पर खड़े होकर पास्टर और प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। इस पर वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। इसे देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर आयोजनकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- Love Jihad: हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट
पथराव में पुलिस के जवानों को भी चोटें आईं। मौके पर मौजूद जवानों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को बाहर निकला गया। शिकायत पर पुलिस ने विजय सहिस, राजू साहू, गीताराम साहू, देवेंद्र यादव, गौतम साहू, राहुल राज और कमलेश सोनवानी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर हिरासत में लिया है।