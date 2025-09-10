मेरी खबरें
    Love Jihad: हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट

    थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम युवक द्वारा नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपित युवक शिवनगर निवासी वसीम पुत्र युसूफ खान व उसकी बहन रोशनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

    By narendra joshi
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 02:41:15 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 02:41:15 AM (IST)
    Love Jihad: हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट
    हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम युवक द्वारा नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपित युवक शिवनगर निवासी वसीम पुत्र युसूफ खान व उसकी बहन रोशनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार, युवती ने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2024 में नानी के घर रतलाम आने के दौरान उसकी पहचान किराने की दुकान पर वसीम से हुई। वसीम ने इस दौरान अपना नाम विक्कीसिंह बताया। बातचीत में मोबाइल नंबर भी ले लिए और काल करने लगा। 23 मार्च 2025 को उसने काल कर रतलाम बुलाया और एक गोदाम पर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।

    गर्भपात करवाया

    इसकी जानकारी मिलने पर वसीम के घर पहुंची तो वहां उसकी बहन रोशनी मिली। बहन ने बताया कि हम मुस्लिम हैं। यह बात किसी को बताना मत। बाजार से गर्भपात की गोली लाकर दे दूंगी। दवा देकर गर्भपात भी करा दिया। बातचीत बंद करने पर भी कुछ समय बाद वापस वसीम ने फोन किया और रतलाम में अल्कोहल प्लांट के समीप मिलने बुलाया। वहां जाने पर वसीम ने धमकी दी कि घर वालों को पता चल गया है अब शादी करना पड़ेगी और मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। इस पर उसने इस घटना की जानकारी मां को दी और फिर पुलिस थाने पर रिपोर्ट करवाई।

