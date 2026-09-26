गोद ली बेटी और भतीजे के बीच रिटायरमेंट लाभ का विवाद, हाई कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, 30 नवंबर को अगली सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। स्व. बनारसी राम के सेवानिवृत्ति देयकों और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को लेकर उनकी गोद ली बेटी अल्का नागेशिया और भतीजे अवधेश कुमार के बीच चल रहे विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत ने प्रथम जिला न्यायाधीश, रामानुजगंज के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा 18 अगस्त 2026 को पारित आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य को निर्देश दिया है कि तब तक सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान अल्का नागेशिया या अवधेश कुमार, किसी के पक्ष में न किया जाए।

मामला अल्का नागेशिया विरुद्ध अवधेश कुमार का है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्कर सिन्हा ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेवानिवृत्ति देयकों और उत्तराधिकार का विवाद स्व. बनारसी राम की 2 मार्च 2020 को सेवा में रहते मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी सोनिया बाई का भी 19 सितंबर 2020 को निधन हो गया। इसके बाद सेवानिवृत्ति देयकों के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हासिल करने अवधेश कुमार ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत रामानुजगंज के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के समक्ष आवेदन किया था। यह उत्तराधिकार प्रकरण दर्ज हुआ।