डोंगरगढ़ रेलवे अंडरब्रिज विवाद: हनुमान मंदिर की जमीन के मुआवजे पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। डोंगरगढ़ स्थित हनुमान मंदिर की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने मुआवजा वितरण पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने आठ अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि जमीन के स्वामित्व, उसकी पहचान और पुराने दस्तावेजों से जुड़े विवादित तथ्यों का अंतिम निर्णय सिविल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा।

हाई कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इन्कार करने वाले निचली अदालत और अपीलीय अदालत के आदेशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया। हनुमान मंदिर की ओर से महंत सकेत बिहारी गुरु चेतनदास ने याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि डोंगरगढ़ में खसरा नंबर 1630 और 1631 की कुल 3.35 एकड़ जमीन मंदिर की है।

याचिका के अनुसार, वर्ष 1957 में तत्कालीन महंत ने सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना जमीन का विक्रय कर दिया था, इसलिए उस सौदे से खरीदारों को वैध मालिकाना हक नहीं मिल सकता। मंदिर पक्ष ने राजस्व अभिलेखों में जमीन का रकबा घटाकर 2,180 वर्गफुट किए जाने पर भी आपत्ति जताई। यह भी पढ़ें- नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं, हाई कोर्ट ने बरकरार रखी सजा मंदिर प्रबंधन को आशंका थी कि रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही विवादित जमीन का मुआवजा ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा, जिनका उस पर वैध अधिकार नहीं है। इसी आधार पर मुआवजा वितरण रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई थी। राज्य की ओर से दलील दी गई कि निजी प्रतिवादी संबंधित जमीन पर अपने अधिकार का दावा वर्ष 2003 के पंजीकृत विक्रय पत्रों और वर्ष 2017 के दानपत्र के आधार पर कर रहे हैं।