अनजान लिंक पर न करें क्लिक, महिला ने किया तो उड़े 5.58 लाख, खाते में बचे सिर्फ 481 रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : साइबर ठगों ने अब अंबिकापुर में एक महिला के खाते से लाखों रुपये उड़ा दिए। शहर के गोधनपुर वार्ड निवासी महिला के बैंक खाते से ठगों ने पांच लाख 58 हजार 348 रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर लिए। घटना एक और दो नवंबर की दरम्यानी रात की है। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार शांति गुप्ता पति सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का अंबिकापुर स्थित एक बैंक में खाता है। महिला अपने मोबाइल नंबर से फोन-पे का संचालन करती हैं। दो नवंबर को जब वह फोन-पे से पैसा ट्रांसफर कर रही थीं, तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था। शक होने पर जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो होश उड़ गए। उनके खाते में कुल 5,58,829 रुपये थे, लेकिन खाते में सिर्फ 481 रुपये शेष बचे थे। फोन-पे की हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि एक नवंबर से दो नवंबर के बीच बिना उनकी सहमति के कुल 5,58,348 रुपये अन्य खातों और ऐप में आनलाइन ट्रांसफर कर निकाले गए हैं।