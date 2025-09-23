दहेज की कार बनी विवाद की वजह, पत्नी ने पति को जमकर पीटा, पढे़ं पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ क्लर्क राकेश तिवारी (31) दहेज में मिली कार पत्नी को लौटाने पहुंचे तो विवाद हो गया। इस दौरान पत्नी, ससुर और साले ने उनकी पिटाई कर दी। घायल क्लर्क ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राकेश तिवारी नर्मदा नगर क्षेत्र में रहते हैं। उनकी शादी 18 फरवरी को शिखा पांडेय से हुई थी। मार्च 2025 से दोनों अलग रह रहे हैं और विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है। रविवार को क्लर्क दो आरक्षकों के साथ कार लौटाने पत्नी के घर पहुंचे।