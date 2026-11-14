128 करोड़ की अटल विहार योजना में देरी से मोहभंग, 10 प्रतिशत कटौती के साथ रिफंड ले रहे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बोदरी नगर पंचायत में अटल विहार आवासीय योजना के तहत मकान खरीदने का सपना लेकर आठ साल पहले 25-25 हजार रुपये जमा करने वाले लोग अब पंजीयन रद कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह निर्माण में लंबी देरी के साथ कालोनी तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का नहीं होना है। कालोनी तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते जरूर हैं, लेकिन तीनों कच्चे हैं।

एक रास्ते से करीब आठ किलोमीटर घूमकर चकरभाठा की ओर से पहुंचना पड़ता है, दूसरा दाधापारा रेलवे स्टेशन के पास कोल साइडिंग के बाजू से प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग है, जबकि तीसरा रास्ता शहर के नजदीक सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया से आगे बढ़कर खेतों के बीच होकर जाता है। यह रास्ता महज पांच फीट चौड़ा है। ऐसे में मकान खरीदने के लिए आठ साल पहले पंजीयन कराने वाले अब आवंटन लेने के बजाय अपनी जमा पूंजी वापस मांग रहे हैं।

वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने करीब 128 करोड़ रुपये की लागत से 462 मकानों का निर्माण का ठेका दिया था। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के लिए मकान प्रस्तावित किए गए थे। शुरुआत में काम चला, लेकिन दड़हा के ग्रामीणों के विरोध के कारण निर्माण प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके वार्ड तक 28 वर्षों से सड़क नहीं बनाई गई और अब कालोनी निर्माण के लिए भारी वाहनों से सामग्री पहुंचाई जा रही है। विरोध के चलते ठेकेदार ने काम बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद वर्ष 2020 से 2022 तक कोरोना संक्रमण के कारण भी काम बंद रहा।

अधूरे निर्माण के साथ अटका पहुंच मार्ग पहले ठेकेदार ने व्यावसायिक परिसर का अधूरा बेसमेंट और 65 एलआईजी मकानों का आधा-अधूरा निर्माण कराया। पांच मकानों की छत की ढलाई ही हो सकी थी। बाद में विभाग ने निर्माण की जिम्मेदारी दूसरे ठेकेदार रविशंकर त्रिपाठी को सौंपी। फिलहाल पुराने अधूरे मकानों को पूरा करने का काम चल रहा है। हालांकि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए अब तक कोई पक्की सड़क विकसित नहीं हो सकी है। तीनों कच्चे रास्तों के कारण बारिश के दिनों में आवागमन की परेशानी और बढ़ सकती है। तीन रास्ते, लेकिन किसी से भी नहीं पहुंच सकते आसानी से कालोनी पहुंचने का पहला रास्ता चकरभाठा की ओर से है। इस मार्ग से करीब आठ किलोमीटर का चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है और रास्ता भी कच्चा है। दूसरा रास्ता दाधापारा रेलवे स्टेशन के पास कॉल साइडिंग के बाजू से प्रस्तावित है। विभाग ने रेलवे पटरी के किनारे जिला पंचायत की जमीन पहुंच मार्ग के लिए ली है, लेकिन इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए रेलवे क्रासिंग पर अंडरब्रिज बनाना जरूरी होगा। इसके लिए रेलवे और शासन के स्तर पर समन्वय की जरूरत है। तीसरा रास्ता शहर के नजदीक सर्किट इंडस्ट्रियल एरिया से होकर खेतों के बीच से निकलता है। इसकी चौड़ाई महज पांच फीट है। तीनों रास्तों की स्थिति यह है कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए एक भी पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है। 200 मकानों के आवंटन के लिए फिर निकाला टेंडर योजना के 462 मकानों में से अब तक करीब 260 मकानों का आवंटन हुआ है। शेष 200 मकानों के आवंटन के लिए विभाग ने दोबारा टेंडर जारी किया है। दूसरी ओर, पुराने आवंटियों में भी मकान लेने को लेकर उत्साह कम हो रहा है। विनोबा नगर निवासी अभिजीत मित्रा ने बताया कि उन्होंने आठ साल पहले एलआईजी मकान के लिए पंजीयन कराया था। निर्माण में देरी और कॉलोनी तक पक्का रास्ता नहीं होने के कारण अब उन्होंने पंजीयन रद कराने का आवेदन दिया है। उनका कहना है कि विभाग ने राशि लौटाने की बात कही है, लेकिन नियमानुसार 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी।