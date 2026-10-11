52 हाथियों के दल ने रोका पेंड्रा-कटघोरा मार्ग: सड़क के दोनों ओर थमे वाहन, राहगीर घंटों फंसे रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के सीमावर्ती इलाकों में 52 हाथियों के विशाल दल की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के इस दल के पेंड्रा-कटघोरा मुख्य मार्ग को पार करने के दौरान कुछ समय के लिए आवागमन बंद रहा। हाथियों की बड़ी संख्या के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही थम गई और राहगीरों को रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा।

हाथियों के सड़क पार करने के बाद ही आवागमन सामान्य हो सका। इधर, हाथियों के लगातार मूवमेंट और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने सीमावर्ती गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की समझाइश दी है। कटघोरा वनमंडल के पसान क्षेत्र से लेकर मरवाही वनमंडल के पेंड्रा और मरवाही वन परिक्षेत्र के आसपास पिछले कई दिनों से हाथियों के इस दल की लगातार आवाजाही बनी हुई है।

52 हाथियों का एक साथ विचरण करना वन विभाग के लिए भी चुनौती बना हुआ है। दल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन अमला सक्रियता बरत रहा है। सीमावर्ती गांवों में वन कर्मचारियों को तैनात कर हाथियों की दिशा और उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पढ़ें- बिलासपुर निगम कमिश्नर सख्त: ठेकेदारों को दो टूक, युद्धस्तर पर काम करें, गुणवत्ता में कमी पर ब्लैकलिस्ट होंगे खेतों में फसलें बन रहीं हाथियों का आहार हाथियों का यह दल जंगल से लगे खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों की मेहनत से तैयार हो रही फसलें हाथियों के लिए आहार बन रही हैं। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हो रही है। हाथियों की मौजूदगी के कारण खेतों की ओर जाने और दूसरे जरूरी कामों के लिए निकलने वाले ग्रामीण भी सतर्कता बरत रहे हैं।