ऐसा क्या हुआ कि जेल से फरार कैदी ने सरेंडर करने के बाद खा लिया जहर, पत्नी ने प्रहरियों पर लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हत्या के अपराध में सजा काट रहे जेल से फरार एक आरोपी ने प्रहरियों पर कई आरोप लगाते हुए जहर खा लिया है। अपराधी मुकेश कांत काे सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है।

बता दें कि जहर खाने वाला अपराधी मुकेश कांत बिलासपुर के मल्हार का निवासी है। वह अंबिकापुर जेल में हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहा था। इसे फरवरी 2025 में इलाज के लिए अस्पाल में भर्ती कराया गया था। जहां से वह फरार हो गया था। फरारी के आठ महीने बाद अपनी पत्नी के साथ आकर अपराधी मुकेश ने बिलासपुर जिला कलेक्टर के सामने आत्म समर्पण कर दिया।