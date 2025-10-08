मेरी खबरें
    ऐसा क्या हुआ कि जेल से फरार कैदी ने सरेंडर करने के बाद खा लिया जहर, पत्नी ने प्रहरियों पर लगाए गंभीर आरोप

    बिलासपुर में जेल से फरार कैदी को आत्मसमर्पण करने के बाद भी जेल में नहीं डाला गया। थाने से निकलकर कैदी ने घर जाकर जहर खा लिया। वहीं कैदी की पत्नी ने अंबिकापुर के जेल प्रहरियों पर उगाही और मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैदी का सिम्स अस्पताल में इलाज जारी है।

    By sarfraj memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 04:20:11 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 04:21:08 PM (IST)
    कैदी का सिम्स में इलाज जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हत्या के अपराध में सजा काट रहे जेल से फरार एक आरोपी ने प्रहरियों पर कई आरोप लगाते हुए जहर खा लिया है। अपराधी मुकेश कांत काे सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है।

    बता दें कि जहर खाने वाला अपराधी मुकेश कांत बिलासपुर के मल्हार का निवासी है। वह अंबिकापुर जेल में हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहा था। इसे फरवरी 2025 में इलाज के लिए अस्पाल में भर्ती कराया गया था। जहां से वह फरार हो गया था। फरारी के आठ महीने बाद अपनी पत्नी के साथ आकर अपराधी मुकेश ने बिलासपुर जिला कलेक्टर के सामने आत्म समर्पण कर दिया।

    इस दौरान मुकेश की पत्नी ने कलेक्टर को एक आवेदन भी दिया, जिसमें बताया कि मुकेश के साथ अंबिकापुर जेल में मारपीट और उगाही की जाती है। जेल प्रहरी उसे गाली देते हैं और उसे प्रताड़ित किया जाता है। मुकेश की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने कई बार में जेल प्रहरियों के खाते में रुपये भी डाले। इसका प्रमाण भी आवेदन के साथ दिया।

    कलेक्टर के आदेश पर मुकेश को सिविल लाइन पुलिस ने जेल दाखिल कराया, लेकिन किसी कारण रात को जेल प्रहरियों ने उसे सिविल लाइन थाने में लाकर छोड़ दिया। तब सिविल लाइन पुलिस ने उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। कुछ देर तक वह थाने के सामने टहलता रहा। इसके बाद वह अपने रिश्तेदारों के साथ चला गया। देर रात उसने जहर खा लिया। परिजनों को इसकी जानकारी होने पर उसे आनन-फानन में सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

    बता दें कि मल्हार में रहने वाले मुकेश कांत को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी। वह बिलासपुर जेल में अपनी सजा काट रहा था। बिलासपुर जेल में हुए मारपीट के मामले के बाद उसे अंबिकापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। अंबिकापुर जेल में वह अपनी सजा काट रहा था।

    जेल में बीमार होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान वह पांच फरवरी को प्रहरी को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद वह फरारी काट रहा था। मंगलवार को वह अपनी पत्नी अमरीका बाई कुर्रे के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। उसने अंबिकापुर जेल के प्रहरियों पर वसूली और मारपीट के आरोप लगाए।

