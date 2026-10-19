अपनों से मिलने की खुशी पर फिरा पानी, बिलासपुर स्टेशन पर घंटों फंसे रहे लोग, रेलवे की व्यवस्था पर फूटा गुस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: त्योहार का उत्साह है, घर पहुंचने की जल्दी है और अपनों के साथ खुशियां बांटने की उमंग भी। लेकिन, ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के इस उत्साह पर पानी फेर रही है। रेलवे स्टेशनों पर घंटों इंतजार करने के बाद भी यात्रियों को राहत नहीं मिल रही। हालत यह है कि गीतांजलि, आजाद हिंद, मेल, दरभंगा और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें 12 से 16 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। ऐसे में त्योहार मनाने घर जा रहे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

मंजिल तक समय पर पहुंचने की चिंता के बीच यात्रियों का गुस्सा रेलवे की व्यवस्था पर फूट रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। दूसरे शहरों में नौकरी, कारोबार और पढ़ाई करने वाले लोग परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए घर लौट रहे हैं। किसी को परिवार के साथ त्योहार मनाना है, तो किसी को पूजा-पाठ में शामिल होना है। ऐसे में ट्रेनों की लंबी देरी ने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी हैं। जिन यात्रियों ने समय पर पहुंचने की उम्मीद में टिकट बुक कराया था, उन्हें अब घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

प्रमुख ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और परिवार के साथ सफर करने वालों को हो रही है। ट्रेन कब पहुंचेगी और मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे लेकर भी यात्री असमंजस में हैं। यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान रेलवे को ट्रेनों का परिचालन समय पर रखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बावजूद प्रमुख ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्रियों में इस अव्यवस्था को लेकर नाराजगी है।