Bilaspur News: झोपड़ी में बना ली नकली कीटनाशक फैक्ट्री, अधिकारियों को भनक तक नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर में किसानों को ठगने और कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वाला नकली कीटनाशक कारोबार सामने आया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के अपोलो मोड़ का है, जहां एक कारोबारी नकली कीटनाशक दवाइयां बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो नकली कीटनाशक के अवैध फैक्ट्री पर दबिश दी। पुलिस आरोपी कारोबारी से पूछताछ कर रही है।

बिहार के मधुबनी में रहने वाले रंजीत सिंह प्रायसी डिफरेंश फोर्स इंडिया कंपनी में जांच अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी को सूचना मिल रही थी कि बिलासपुर और आसपास के जिलों में इंड्रोफिल कंपनी के नकली कीटनाशक की बिक्री हो रही है। इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।