भाभी से अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति का तलाक रखा बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पति के अपनी भाभी (जेठानी) के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाना पत्नी को भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए पति को दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी के चरित्र और वैवाहिक निष्ठा पर बिना किसी आधार के गंभीर आरोप लगाना मानसिक पीड़ा और यातना का कारण बन सकता है। इस आधार पर पत्नी की अपील खारिज कर दी गई।

मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की युगलपीठ में हुई। दुर्ग निवासी राहुल यादव ने पत्नी अंजली यादव के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए परिवार न्यायालय में तलाक का मामला दायर किया था। परिवार न्यायालय ने 21 दिसंबर 2023 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की थी। इसे पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या था पति का आरोप पति के अनुसार, शादी के बाद से ही पत्नी उसके माता-पिता, दिव्यांग बड़े भाई और भाभी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। वह अलग रहने का दबाव बनाती थी और पति के माता-पिता के साथ रहने का विरोध करती थी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी और उसके पिता उसे ससुराल में घर जमाई बनकर रहने तथा उनके व्यवसाय में सहयोग करने के लिए दबाव डालते थे। पत्नी बाद में मायके चली गई और बार-बार प्रयास के बावजूद वापस नहीं लौटी।

पति ने यह भी बताया कि पत्नी ने उसके और परिवार के सदस्यों के खिलाफ महिला थाने में शिकायत की थी। बाद में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित मामले भी दर्ज कराए गए। पत्नी ने कहा- पति ने ही घर से निकाला पत्नी का पक्ष था कि पति ने उसे प्रताड़ित किया और 27 मई 2018 को बेटे के साथ मायके छोड़ दिया। उसने कहा कि वह पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति उसे वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका यह भी तर्क था कि पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई आवेदन नहीं दिया और उसके द्वारा की गई शिकायतों को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।